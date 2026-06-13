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13 июня 2026, 10:51

В Житомире группа детей от 9 до 13 лет совершила серию преступлений

13 июня 2026, 10:51
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Фото: полиция
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Житомирские полицейские завершили расследование в отношении шести подростков, которые в течение апреля – мая 2026 года совершили серию преступлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На счету группы детей по меньшей мере 7 преступных эпизодов, в том числе кражи из магазинов, хулиганство и угон. Дети крали продукты, сигареты, алкоголь, гаджеты, а также угнали мопед.

Все участники группы дружили между собой, а трое из них – родные братья. Малолетние уже состояли на учете, а на их родителей неоднократно составляли протоколы за невыполнение воспитательных обязанностей.

Кроме того, двух 13-летних подростков из этой компании несколько месяцев назад уже судили за ограбление и угон и передали под надзор родственников, однако они продолжили совершать преступления.

Следователи полиции квалифицировали действия детей по статьям о краже, угоне и хулиганстве. Поскольку фигуранты по возрасту не подлежат уголовной ответственности, в суд направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера. Двух 13-летних парней в месяц поместили в приемник-распределитель.

Отдельно полиция объявила подозрение их 15-летнему сообщнику, который помогал обворовывать магазины. Поскольку подросток уже находился под пробационным наблюдением за прошлые преступления, суд избрал ему строжайшую меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение двум парням, которые изнасиловали спящую 24-летнюю знакомую. Фигуранты – 21-летний парень и 16-летний подросток.

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