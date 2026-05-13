Гибель ребенка в Киевской области: водителю грузовика сообщили о подозрении
Следователи объявили подозрение водителю грузовика Mercedes по факту ДТП в Ирпене, в котором погиб ребенок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители задержали 51-летнего мужчину.
Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, трагедия произошла в Ирпене 12 мая на перекрестке Центральной и Донцовой улиц. Пострадавшую девочку госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.
12 мая 2026
