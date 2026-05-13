11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 10:29

"Династія" під Києвом: журналісти назвали священника, який освятив елітне будівництво

13 травня 2026, 10:29
Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

Журналісти встановили особу священника, який, імовірно, брав участь в освяченні будівництва кооперативу "Династія" у Козині на Київщині

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За даними журналістів, ідеться про протоієрея храму на честь всіх святих Віктора Дреботія, представника УПЦ МП.

Раніше НАБУ опублікувало фото з події 2021 року, на якому зафіксовано освячення будівництва, однак обличчя священнослужителя було приховане.

Журналісти також повідомляють, що його дружина Ганна Дреботій могла отримати квартири у столичному житловому комплексі як особа, пов’язана з ексочільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим. Зокрема, ці квартири фігурують у матеріалах слідства як можливий елемент неправомірної вигоди.

Ганна Дреботій

За даними розслідування, загалом кілька осіб отримали квартири за заниженою вартістю, що слідство розцінює як частину корупційної схеми, пов’язаної з виділенням земельної ділянки під забудову.

У своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.

Ганна та Віктор Дреботій із сином. Фото з Facebook Ганни Дреботій

Цей священнослужитель часто зʼявлявся на фото з керівництвом УПЦ МП. Зокрема, з проросійським церковним діячем Павлом Лебедем (відомий як "Паша Мерседес"), якому СБУ оголосила підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Востаннє Віктор Дреботій з'являвся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.

Фото: lavra.ua

Котеджне містечко під Києвом: що відомо

Кооператив "Династія" – це котеджне містечко під Києвом, яке фігурує у справі НАБУ. За версією слідства, нерухомість у ньому могли отримати наближені до посадовців особи в межах нібито корупційної угоди із забудовником.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Окрім того, правоохоронні органи повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область кооператив Династія строительство Нерухомість розслідування Олексій Чернишов Андрій Єрмак
Єрмак прокоментував перше судове засідання у своїй справі
12 травня 2026, 21:28
Андрій Єрмак радився з гадалкою щодо призначень на посади - САП
12 травня 2026, 19:15
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Атака на маршрутку в Херсоні: постраждалих стало більше
13 травня 2026, 14:35
На Київщині песіонера жорстоко вбили ножем
13 травня 2026, 14:20
Росіяни атакували Луцьк: у центрі міста вибухи, є влучання
13 травня 2026, 14:16
Сі і Трамп можуть одразу поставити крапку в трьох конфліктах
13 травня 2026, 14:07
Атака на Одесу: уламки дрону впали на 9-поверхівку
13 травня 2026, 14:00
На Миколаївщині екс-поліцейський вбив колишнього своєї коханої
13 травня 2026, 13:55
У САП пояснили, чому засекретили угоду Грановського зі слідством
13 травня 2026, 13:48
На Київщині колишній правоохоронець передавав дані про ЗСУ сину-агенту РФ
13 травня 2026, 13:35
Росія розпочала комбіновану тривалу атаку на критичні об'єкти України
13 травня 2026, 13:02
У Херсоні дрон РФ влучив у маршрутку: є постраждалі
13 травня 2026, 12:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »