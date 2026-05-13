Журналісти встановили особу священника, який, імовірно, брав участь в освяченні будівництва кооперативу "Династія" у Козині на Київщині

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

За даними журналістів, ідеться про протоієрея храму на честь всіх святих Віктора Дреботія, представника УПЦ МП.

Раніше НАБУ опублікувало фото з події 2021 року, на якому зафіксовано освячення будівництва, однак обличчя священнослужителя було приховане.

Журналісти також повідомляють, що його дружина Ганна Дреботій могла отримати квартири у столичному житловому комплексі як особа, пов’язана з ексочільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим. Зокрема, ці квартири фігурують у матеріалах слідства як можливий елемент неправомірної вигоди.

За даними розслідування, загалом кілька осіб отримали квартири за заниженою вартістю, що слідство розцінює як частину корупційної схеми, пов’язаної з виділенням земельної ділянки під забудову.

У своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.

Ганна та Віктор Дреботій із сином. Фото з Facebook Ганни Дреботій

Цей священнослужитель часто зʼявлявся на фото з керівництвом УПЦ МП. Зокрема, з проросійським церковним діячем Павлом Лебедем (відомий як "Паша Мерседес"), якому СБУ оголосила підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Востаннє Віктор Дреботій з'являвся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.

Котеджне містечко під Києвом: що відомо

Кооператив "Династія" – це котеджне містечко під Києвом, яке фігурує у справі НАБУ. За версією слідства, нерухомість у ньому могли отримати наближені до посадовців особи в межах нібито корупційної угоди із забудовником.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Окрім того, правоохоронні органи повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

