На Киевщине взорвался балкон в многоэтажке – что произошло
Инцидент произошел в поселок Коцюбинское. Там в одной из квартир многоэтажного дома раздался взрыв
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснилось, местные жители нагрели воду. Для этого они использовали газовый туристический баллон. После этого произошел взрыв. В результате взрыва 69-летний житель и женщина получили ожоги разной степени тяжести, мужчина госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства.
"Полиция Киевщины призывает граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности при использовании газовых и электроприборов", – говорят в полиции.
Напомним, ранее в городе Славутич на Киевщине в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.
