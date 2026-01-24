12:53  24 января
На Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб двухмесячный ребенок, есть пострадавшие
14:17  24 января
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
12:24  24 января
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
24 января 2026, 17:58

В Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина

24 января 2026, 17:58
Фото: ГСЧС
Трагическое происшествие случилось вечером 23 января в селе Осичная Винницкого района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частном доме взорвался газовый баллон, находившийся вблизи раскаленной печи.

К сожалению, при ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни.

Напомним, в городе Славутич на Киевщине в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Киевщине столкнулись два грузовика: возник пожар, есть погибший и травмированный
24 января 2026, 19:05
На Закарпатье ремонтника авто задержали на продаже гуманитарных машин для ВСУ
24 января 2026, 18:34
В Полтавской области столкнулись Lexus и Nissan: пострадали две водительницы
24 января 2026, 17:19
Продолжение возможно на следующей неделе: Зеленский рассказал о результатах переговоров Украины, США и РФ
24 января 2026, 16:40
В Киеве возобновили водоснабжение на левом берегу города
24 января 2026, 16:19
В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и РФ
24 января 2026, 15:39
Вывод 2 млрд грн: ДТЭК Ахметова досрочно расторгает договор с "Энергоатомом"
24 января 2026, 14:40
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
24 января 2026, 14:17
24 января 2026, 14:17
Количество пострадавших в результате дробного удара по Харькову снова возросло
24 января 2026, 13:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
