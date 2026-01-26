14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшестие случилось 26 января около 01:22 в селе Камышня Миргородского района. В жилом доме взорвался газовый баллон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вероятно, взрыв произошел в результате утечки газа из поврежденного баллона. По предварительным данным, после утечки газа владелец помещения включил светодиодные лампы (аккумуляторные 12-вольтовые), что привело к возгоранию газовоздушной смеси и взрыву.

В результате взрыва разрушена часть дома. Трое жителей дома – 71-летний мужчина, 65-летняя женщина и 43-летний мужчина – получили ожоги, их госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские и спасатели.

Напомним, вечером 23 января в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина. Баллон находился вблизи раскаленной печи.

Полтавская область происшествия взрыв газовый баллон пострадавшие
