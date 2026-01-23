Фото: полиция

Правоохранители получили сообщение об инциденте на одном из предприятий города Бровары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На территории производства при эксплуатации отопительного котла произошел его разрыв. Работник предприятия получил термические ожоги рук и ног, его госпитализировали.

Предварительно, разрыв котла мог произойти из-за несрабатывания предохранительного клапана, отвечающего за давление котла.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что в Киеве двое слесарей аварийных бригад скончались из-за нагрузки – персонал работает в очень напряженном режиме.