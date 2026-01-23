19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 01:24

В Броварах на предприятии произошел разрыв отопительного котла: работника госпитализировали

23 января 2026, 01:24
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители получили сообщение об инциденте на одном из предприятий города Бровары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На территории производства при эксплуатации отопительного котла произошел его разрыв. Работник предприятия получил термические ожоги рук и ног, его госпитализировали.

Предварительно, разрыв котла мог произойти из-за несрабатывания предохранительного клапана, отвечающего за давление котла.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что в Киеве двое слесарей аварийных бригад скончались из-за нагрузки – персонал работает в очень напряженном режиме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Бровары несчастный случай пострадавший предприятие
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Зеленский заявил, что Украина в Давосе договорилась о новом пакете необходимой ПВО
23 января 2026, 01:00
Оккупанты продвинулись на Донетчине и Харьковщине, – DeepState
23 января 2026, 00:36
На Полтавщине на трассе столкнулись два грузовика DAF: есть пострадавшие
22 января 2026, 23:32
В Кремле началась встреча Путина с Виткоффом, – СМИ
22 января 2026, 23:05
В Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей
22 января 2026, 22:38
Россияне сбросили КАБы на Запорожский район: один человек погиб, количество пострадавших выросло
22 января 2026, 22:17
ГБР проводит обыски в Оболонской РГА из-за схемы для уклонистов
22 января 2026, 21:50
Задокументировано военное преступление военного РФ, расстрелявшее пленного пограничника на Сумщине
22 января 2026, 21:39
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »