На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
Інцидент стався в селище Коцюбинське. Там в одній із квартир багатоповерхового будинку пролунав вибух
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясувалось, місцеві жителі нагрівали воду. Для цього вони використовували туристичний газовий балон. Після цього стався вибух. Внаслідок вибуху 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано. Правоохоронці встановлюють обставини.
"Поліція Київщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час користування газовими та електроприладами", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше в місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.
