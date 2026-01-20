09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
20 января 2026, 08:49

Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина

20 января 2026, 08:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью 20 января российские военные снова нанесли удар по территории Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

Также в результате атаки повреждены помещение двух автозаправочных станций.

"Страна-террорист еще раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села", – подчеркнул чиновник.

Глава ОВА призвал граждан до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.

Киевская область война обстрелы повреждения погибший
