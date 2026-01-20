Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

Также в результате атаки повреждены помещение двух автозаправочных станций.

"Страна-террорист еще раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села", – подчеркнул чиновник.

Глава ОВА призвал граждан до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Есть перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим.