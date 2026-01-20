Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось

Фото: Нацполиция

Авария произошла 19 января на автодороге Большая Багачка-Миргород, недалеко от села Широкая Долина Миргородского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 64-летний водитель Chevrolet съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы, от которых погиб на месте. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств аварии.

"По данному факту следственным управлением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

