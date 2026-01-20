В Сумской области обезвредили вражеский дрон, снаряженный противотанковой миной

Фото: полиция

На днях житель пограничного села обнаружил на территории собственного домовладения беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе осмотра взрывотехники установили, что беспилотник снабжен противотанковой миной со взрывчатым веществом, массой более 6 килограммов. В случае детонации такой боеприпас мог повлечь за собой значительные разрушения жилого дома и привести к многочисленным жертвам.

Взрывотехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили его путем контролируемого подрыва в безопасном месте.

Напомним, ранее на Черниговщине во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.