В Сумской области обезвредили вражеский дрон, снаряженный противотанковой миной

В Сумской области обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной
На днях житель пограничного села обнаружил на территории собственного домовладения беспилотник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ходе осмотра взрывотехники установили, что беспилотник снабжен противотанковой миной со взрывчатым веществом, массой более 6 килограммов. В случае детонации такой боеприпас мог повлечь за собой значительные разрушения жилого дома и привести к многочисленным жертвам.
Взрывотехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили его путем контролируемого подрыва в безопасном месте.
Напомним, ранее на Черниговщине во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.
16 января 2026
