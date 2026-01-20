На оккупированном Запорожье люди остались без отопления и воды

Иллюстративное фото

Часть жителей оккупированного Мелитополя осталась без воды и отопления в разгар морозов. Журналисты рассказали, что сейчас происходит в городе

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что в Мелитополе уже второй день отопления нет из-за того, что котельные обесточены. Несколько районов города остались без тепла. При этом часть обитателей также не имеет воды.

Журналисты сообщили, что теплоснабжение отсутствует в домах по проспекту Богдана Хмельницкого, в районе улицы Шмидта, в Новом Мелитополе и в центральной части города. Причиной стало обесточивание котельной на улице Февральской.

Также отмечается, что в отдельных районах фиксируются перебои с водоснабжением. В то же время, коммунальные службы с нагрузкой не справляются.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что российские оккупанты планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.