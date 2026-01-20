От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии

09:00  20 января
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, который готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры Кировоградской области и собирал разведданные о силах обороны

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 21-летний кассир местного продуктового магазина. Его завербовали российские спецслужбы из-за прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После вербовки агент отслеживал координаты электроподстанций, обеспечивающих питание стратегически важных объектов региона. Согласовав одну из "целей" с куратором, он прибыл к энергообъекту, облил оборудование легковоспламеняющейся смесью и пытался совершить поджог.

При попытке диверсии фигуранта задержали сотрудники СБУ. У него изъяли емкость с горючим и смартфон, посредством которого он контактировал с представителем ФСБ.

В ходе расследования также установлено, что предатель собирал информацию о локациях украинских войск, по которым враг готовил ракетно-дроновые удары.

На основании собранных доказательств суд признал обвиняемого виновным за:

  • ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 УК (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, недавно СБУ разоблачила еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

