Россияне ударили по промышленному объекту в Полтавской области

Фото: ГСЧС

Ночью 20 января российские военные нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возникли пожары на нескольких локациях. Спасатели их ликвидировали.

К работам привлекалась техника ГСЧС, а также два пожарных поезда Укрзализныци.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.