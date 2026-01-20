Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Внаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці.

Також в результаті атаки пошкоджені приміщення двох автозаправних станцій.

"Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села", – наголосив посадовець.

Очільник ОВА закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.