Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Из-за повреждений критической инфраструктуры обесточены более 10 тысяч абонентов в области.

Кроме этого, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.