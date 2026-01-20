10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 09:26

Отсутствовал несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн

20 января 2026, 09:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
Яворовский районный суд Львовщины признал мобилизованного военнослужащего виновным в самовольном уходе с места службы

Об этом пишет ZANID.NET со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

Сообщается, что событие произошло 12 ноября 2025 года.

Военный отсутствовал на территории части с 01:00 до 07:00 без уважительных причин.

На судебное заседание солдат не явился и не просил о его переносе.

За административное правонарушение ему был назначен штраф в размере 8,5 тыс. грн. К этому прибавляется судебный сбор в 605 грн.

Напомним, ранее во Львовской области судили военного, который предложил взятку сержанту. За 3 тысячи долларов он хотел сбежать со службы, потому что у него болели колени. Суд признал его виновным и оштрафовал на 34 000 гривен.

суд штраф Львовская область военный военная часть
