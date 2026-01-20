В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
В Украине куриные яйца за год ощутимо выросли. При этом нефасованная продукция в отдельных сетях неожиданно подешевела
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
С декабря 2024 по декабрь 2025 куриные яйца в Украине подорожали на 10,8%. В месячном исчислении это 5,6%. В целом с января по декабрь цены выросли сразу на 35,4%. В то же время нефасованные яйца категории С1 подешевели примерно на 1,02 гривны за штуку или на 10,2 гривны за десяток.
В супермаркетах цены таковы:
- в Auchan яйца продают в среднем по 4,9 гривны за штуку;
- у Novus – по 4,99 гривны, в "ЭКОмаркете" – по 5,53 гривны;
- в Мегамаркете цена достигает 7,5 гривны за штуку.
Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.
