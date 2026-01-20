Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

За последнюю неделю в Днепропетровской области зафиксировали на 1,1% больше случаев заболеваний, чем на прошлой неделе. 39% пациентов – это дети.

При этом за тот же период в области зарегистрировано более 350 случаев инфекционных заболеваний. Среди них 68 касаются острых кишечных инфекций. Также есть подозрения на острый вирусный гепатит.

Эксперты напоминают, что важно помнить о ежегодной прививке, которая значительно снижает риск госпитализации и летальных исходов.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.