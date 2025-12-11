Двоє безробітних молодчиків готували удари РФ по теплових- та гідроелектростанціях Київщини

11:35  11 грудня
11 грудня 2025, 11:29

Двоє молодиків готували обстріли по теплових- та гідроелектростанціях Київщини

11 грудня 2025, 11:29
Фото: СБУ
СБУ затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які брали участь у підготовці повітряних ударів РФ по Київщині. Основними цілями ворога були теплові та гідроелектростанції столичного регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Щоб навести атаки РФ на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів.

Завдання ворога виконували двоє безробітних 19 і 21 років з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах восени цього року.

Після дистанційного вербування росіяни "відрядили" агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів по регіону. Під час розвідвилазок молодики додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах.

СБУ затримала агентів "на гарячому" в Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних "цілей". Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від ГРУ РФ.

Обом затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще двох російських агентів на Харківщині. Фігуранти працювали на ФСБ і за завданням ворога збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Київська область події СБУ затримання агент рф
11 грудня 2025
