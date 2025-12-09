Фото: ГСЧС Киевской области

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Киевской области в поле рядом с селом Исайки Богуславской громады обнаружили обломки ракеты Х-101 с боевой частью. Опасную находку заметили местные жители, после чего на место вызвали спасателей.

В поле обнаружили обломки ракеты

Саперы ГСЧС оперативно прибыли в поле и в установленном порядке изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет. Во время работ специалисты соблюдали все процедуры безопасности, чтобы исключить риск для людей и окружающей территории.

Правоохранители и спасатели отмечают важность осторожности. При обнаружении подозрительных предметов не следует к ним подходить или пытаться передвигать. Сразу необходимо звонить по номеру 101, чтобы специалисты могли безопасно обезвредить угрозу.

Жителей призывают быть бдительными и сообщать обо всех потенциально опасных находках во избежание травм или других неприятных последствий.

