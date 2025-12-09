19:04  09 грудня
UA | RU
На Київщині виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною

Фото: ДСНС Київщини
На Київщині сапери ДСНС знешкодили уламки ракети Х-101, знайдені в полі поблизу села Ісайки

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Київщині у полі поблизу села Ісайки Богуславської громади виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною. Небезпечну знахідку помітили місцеві жителі, після чого на місце викликали рятувальників.

У полі знайшли уламки ракети

Сапери ДСНС оперативно прибули до поля та у встановленому порядку вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет. Під час робіт фахівці дотримувалися всіх процедур безпеки, аби виключити ризик для людей та навколишньої території.

Правоохоронці та рятувальники наголошують на важливості обережності. У разі виявлення підозрілих предметів не слід до них підходити або намагатися пересувати. Одразу необхідно телефонувати за номером 101, аби фахівці могли безпечно знешкодити загрозу.

Мешканців закликають бути пильними та повідомляти про всі потенційно небезпечні знахідки, щоб уникнути травм або інших неприємних наслідків.

Раніше повідомлялося, у Харкові вибухнула зарядна станція прямо в квартирі, внаслідок чого загинула жінка – попередньо, причиною трагедії стала несправність обладнання, яке могло бути неякісним або не проходило відповідної перевірки.

