11 декабря 2025, 08:40

Взятка за незаконную вырубку леса: ГБР задержало прокурора Черниговщины

11 декабря 2025, 08:40
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали "на горячем" прокурора одной из окружных прокуратур Черниговской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Стражи порядка зафиксировали момент получения им неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов США.

За эти средства прокурор обещал закрыть уголовное производство и способствовать избеганию ответственности за незаконную порубку леса на территории одного из населенных пунктов области.

Задержанному готовят сообщения о подозрении. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Следователи проводят неотложные действия по установлению возможных соучастников должностного лица.

Напомним, в Прикарпатье главу и депутата поселкового совета задержали на взятке в 8000 долларов. Они требовали взятку от предпринимателя за аренду земельного участка и разрешение на установку на нем магазина.

