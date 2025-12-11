В Киевской области саперы изъяли боевую часть дрона "Герань-2"

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Специалисты ГСЧС тщательно обследовали территорию. Используя металлоискатели и спецоборудование, проверили местность, чтобы исключить риски для жителей и выявить возможные взрывоопасные предметы.

Боевую часть БпЛА "Герань-2" изъяли в соответствии со всеми нормами безопасности и подготовили для дальнейшей утилизации.

Напомним, ранее в Киевской области саперы ГСЧС обезвредили обломки ракеты Х-101, найденные в поле вблизи села Исайки.