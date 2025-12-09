Пожар в Ивано-Франковске: спасены 4 человека, еще 10 эвакуированы
В жилом доме по улице Гвардейской в Ивано-Франковске произошел пожар, во время которого спасатели вывели на безопасную территорию четырех человек
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Среди спасенных было двое детей. Еще десять жильцов эвакуировали из-за угрозы распространения дыма на верхние этажи.
По данным ГСЧС, сообщение о задымлении поступило 9 декабря в 15:05. Ячейка возгорания находилась в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Горели вещи домашнего обихода на площади около 15 квадратных метров.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к работе в условиях сильного задымления. Один из пострадавших мужчин передан медикам для дальнейшей помощи.
После эвакуации жителей и проведения разведки подразделения ГСЧС локализовали возгорание в 15:53, а уже через минуту его полностью ликвидировали. Благодаря скорым действиям пожарных пожар не допустили к распространению на другие квартиры. На месте работало несколько расчетов службы спасения и бригада медиков.
