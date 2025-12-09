19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 18:03

Пожар в Ивано-Франковске: спасены 4 человека, еще 10 эвакуированы

09 декабря 2025, 18:03
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В жилом доме по улице Гвардейской в ​​Ивано-Франковске произошел пожар, во время которого спасатели вывели на безопасную территорию четырех человек

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Среди спасенных было двое детей. Еще десять жильцов эвакуировали из-за угрозы распространения дыма на верхние этажи.

По данным ГСЧС, сообщение о задымлении поступило 9 декабря в 15:05. Ячейка возгорания находилась в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Горели вещи домашнего обихода на площади около 15 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к работе в условиях сильного задымления. Один из пострадавших мужчин передан медикам для дальнейшей помощи.

После эвакуации жителей и проведения разведки подразделения ГСЧС локализовали возгорание в 15:53, а уже через минуту его полностью ликвидировали. Благодаря скорым действиям пожарных пожар не допустили к распространению на другие квартиры. На месте работало несколько расчетов службы спасения и бригада медиков.

Ранее сообщалось, в Винницкой области за одни сутки спасатели ликвидировали несколько пожаров в частных домах, где горели здания и заготовленные на зиму дрова. Тогда очаги возгорания повлекло за собой короткое замыкание, однако обстоятельства нового чрезвычайного происшествия вызывают еще больше вопросов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск ГСЧС пожар эвакуация спасательная миссия
В Тернопольской области нашли обгоревшее тело мужчины: полиция выясняет, что произошло
09 декабря 2025, 11:58
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
Жительница Ивано-Франковска поранила ножом двоих прохожих – женщину и 9-летнего ребенка: ей сообщено о подозрении
08 декабря 2025, 19:16
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Как будут выключать свет в Украине 10 декабря
09 декабря 2025, 19:35
В Киевской области обнаружили обломки ракеты Х-101 с боевой частью
09 декабря 2025, 19:27
На Сумщине российские дроны атаковали гражданские автомобили: двое погибших
09 декабря 2025, 19:21
В Кривом Роге нападающий поджег жертву после многочисленных ударов ножом: задержан 20-летний подозреваемый
09 декабря 2025, 19:13
В Одессе посреди улицы застрелили человека
09 декабря 2025, 19:04
В Киеве "фальшивый" врач обманул пенсионера более чем на 15 000 долларов
09 декабря 2025, 19:00
Зеленский ответил Трампу на требование провести выборы
09 декабря 2025, 18:58
Российские войска обстреляли пять громад Никопольщины: две женщины пострадали
09 декабря 2025, 18:47
В Кривом Роге ребенок попал под колеса маршрутки
09 декабря 2025, 18:45
На Прикарпатье микроавтобус вылетел в кювет: травмированы три пассажира
09 декабря 2025, 18:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »