Днепропетровщина ночью страдала от вражеских обстрелов: последствия
В ночь на 11 декабря войска РФ атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Никопольский район страдал от вражеских артобстрелов и атак FPV-дронами. Под прицелом были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая, Мировская громады. Повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, два газопровода, микроавтобус.
Направил беспилотник агрессор и по Зеленодольской громаде Криворожья.
Также ночью россияне ударили БпЛА по Дубовиковской громаде Синельниковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Огнем уничтожены три легковушки, еще восемь – разбиты. Спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
По данным чиновника, украинские защитники ночью сбили в области 14 беспилотников.
Фото – из Никопольщины.
Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг.