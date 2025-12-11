Фото: ОВА

В ночь на 11 декабря войска РФ атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Никопольский район страдал от вражеских артобстрелов и атак FPV-дронами. Под прицелом были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая, Мировская громады. Повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, два газопровода, микроавтобус.

Направил беспилотник агрессор и по Зеленодольской громаде Криворожья.

Также ночью россияне ударили БпЛА по Дубовиковской громаде Синельниковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Огнем уничтожены три легковушки, еще восемь – разбиты. Спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

По данным чиновника, украинские защитники ночью сбили в области 14 беспилотников.

Фото – из Никопольщины.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг.