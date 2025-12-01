На Київщині водій збив чотирьох дітей та жінку

Фото: поліція

ДТП сталася 29 листопада на Таращанському масиві у Білій Церкві, поблизу однієї із зупинок громадського транспорту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mitsubishi Outlander рухався з Білої Церкви в напрямку села Шкарівка. Чоловік відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора. Внаслідок цього він збив пʼятьох пішоходів, які перетинали дорогу по регульованому пішохідному переході.

Незначні травми отримали четверо дітей: 8-річний хлопчик, дві 15-річні дівчини та одна 16-річна. Їм надали меддопомогу та відпустили додому. Також 54-річна жінка отримала травми середньої тяжкості.

Водія перевірили на стан спʼяніння – він був тверезий.

Слідчі повідомили 67-річному чоловікові про підозру (ч. 1 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, на Хмельниччині перед судом постане водій автівки, що спричинив ДТП із 18-ма травмованими. Водієві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.