09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
01 грудня 2025, 07:29

Рятувальники провели операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді після атаки росіян

01 грудня 2025, 07:29
Фото: ДСНС
Під час ворожої атаки вночі 30 листопада у Вишгороді один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки. На щастя, він не вибухнув

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На даху багатоповерхівки залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" була у дворі будинку.

Рятувальники провели операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді після атаки росіян
Рятувальники провели операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді після ворожої атаки

Усі ці боєприпаси становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. Для того, щоб знешкодити їх, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

Рятувальники провели операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль", – розповіли у ДСНС.

ДСНС провела операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді після атаки росіян
Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді
ДСНС провела унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

Потім усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада РФ завдала удару по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області. Внаслідок атаки зруйновані будинки, виникли пожежі, є постраждалі.

01 грудня 2025
