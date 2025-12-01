Рятувальники провели операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді

Фото: ДСНС

Під час ворожої атаки вночі 30 листопада у Вишгороді один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки. На щастя, він не вибухнув

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На даху багатоповерхівки залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" була у дворі будинку.

Усі ці боєприпаси становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. Для того, щоб знешкодити їх, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль", – розповіли у ДСНС.

Потім усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада РФ завдала удару по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області. Внаслідок атаки зруйновані будинки, виникли пожежі, є постраждалі.