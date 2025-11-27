В Киевской области женщина раскритиковала трехлетнюю девочку-переселенку за русский язык

Иллюстративное фото: из открытых источников

История стала известна из сообщения в Facebook, которое опубликовала языковая наставница и тренер из Белой Церкви Ирина Савченко-Киселева, передает RegioNews.

По ее словам, ее сын посещает садик, где недавно появилась новая девочка-переселенка, которая общается на русском. Активная и коммуникабельная, она быстро завоевала других детей, и сын Савченко-Киселевой начал подхватывать отдельные русские слова. Мать обратилась к воспитательнице и директору заведения с просьбой мягко исправлять речь ребенка, чтобы "другие видели пример". Однако услышала ответ, что это "не входит в обязанности" воспитательницы.

Со временем Савченко-Киселева стала свидетелем, как другая воспитательница помогала девочке произносить украинские слова, а дети вокруг автоматически повторяли правильные варианты. Ее сын перестал приносить русские домой, а последнее "да" исчезло из речи в начале осени. По словам женщины, такой подход будет способствовать быстрому овладению украинским.

Однако публикация вызвала волну критики в соцсетях. Пользователи обвинили авторку в травле и подчеркнули, что проблема не в русском языке, а в отношении ребенка. Комментаторы подчеркивали: в языковой адаптации детей-переселенцев ключевые поддержка и терпение, а не акцент на "исправлении" или "инородности".

Руководитель группы коммуникаций в Первом отдельном медицинском батальоне Владимир Коваль обратил внимание на то, что автор постоянно подчеркивала статус ребенка как ВПЛ.

"Вроде бы ее наличие и речь определяют ее как чужую в этой среде", – отметил он.

Действительно, в тексте Савченко-Киселевой то и дело звучит определение "девочка ВПЛ" – вместо просто "трехлетней девочки" или "украинского ребенка". Через такую лексику создается образ "неправильного" ребенка из "неправильного региона", говорящего на "неправильном языке".

В комментариях к сообщению возник выразительный контраст. Часть людей говорила на языке "официальных терминов" - о языковой политике и "украинской среде". Другие же напоминали о человечности, эмпатии и о том, что все дети – наши, независимо от региона и опыта.

"Конечно, правда за другими. Правда всегда по любви. Других, как показала эта история, оказалось больше. Это и радует", – подчеркнул Коваль.

Напомним, в Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Мужчина не выполнил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающей предоставлять услуги в сфере транспорта на украинском языке. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

