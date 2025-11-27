11:40  27 листопада
27 листопада 2025, 14:15

На Київщині жінка розкритикувала трирічну дівчинку-переселенку за російську мову

27 листопада 2025, 14:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під Києвом у дитячому садочку розгорнулася суперечка навколо мовної адаптації дитини-переселенки

Історія стала відома з допису у Facebook, який опублікувала мовна наставниця та тренерка з Білої Церкви Ірина Савченко-Кісельова, передає RegioNews.

За її словами, її син відвідує садок, де нещодавно з’явилася нова дівчинка-переселенка, яка спілкується російською. Активна й комунікабельна, вона швидко здобула увагу інших дітей, і син Савченко-Кісельової почав підхоплювати окремі російські слова. Мати звернулася до виховательки та директорки закладу з проханням м’яко виправляти мовлення дитини, щоб"інші бачили приклад". Проте почула відповідь, що це "не входить до обов’язків" виховательки.

Згодом Савченко-Кісельова стала свідком, як інша вихователька допомагала дівчинці вимовляти українські слова, а діти навколо автоматично повторювали правильні варіанти. Її син перестав приносити росіянізми додому, а останнє "да" зникло з мовлення на початку осені. За словами жінки, такий підхід сприятиме швидкому опануванню української.

Однак публікація викликала хвилю критики у соцмережах. Користувачі звинуватили авторку в цькуванні та наголосили, що проблема не в російській мові, а в ставленні до дитини. Коментатори підкреслювали: у мовній адаптації дітей-переселенців ключовими є підтримка й терпіння, а не акцент на "виправленні" чи "чужорідності".

Керівник групи комунікацій у Першому окремому медичному батальйоні Володимир Коваль звернув увагу на те, що авторка постійно підкреслювала статус дитини як ВПО.

"Ніби її наявність та мовлення визначають її як чужу в цьому середовищі", – зазначив він.

Справді, в тексті Савченко-Кісельової раз по раз звучить визначення "дівчинка ВПО" – замість просто "трирічної дівчинки"чи "української дитини". Через таку лексику створюється образ "неправильної" дитини з "неправильного регіону", яка говорить "неправильною мовою".

У коментарях до допису виник виразний контраст. Частина людей говорила мовою "офіційних термінів" – про мовну політику та "українське середовище". Інші ж нагадували про людяність, емпатію й те, що всі діти – наші, незалежно від регіону та досвіду.

"Звісно, правда за другими. Правда завжди за любов’ю. Других, як показала ця історія, виявилося більше. Це й тішить", – наголосив Коваль.

Нагадаємо, у Харкові водій відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Чоловік не дотримався вимог статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов'язує надавати послуги у сфері транспорту українською мовою. За таке порушення передбачено штраф від 3400 до 5100 грн.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"

Київська область Біла Церква дитина ВПО російська мова дитячий садок
