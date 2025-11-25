22:59  25 листопада
РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
25 листопада 2025, 20:19

На трасі Київ-Ковель поблизу Ворзеля сталася масштабна аварія за участі 4 авто

25 листопада 2025, 20:19
Фото: Патрульна поліція Київської області
На трасі М-07 Київ – Ковель поблизу Ворзеля через серйозну ДТП ускладнено рух у обох напрямках

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На трасі М-07 Київ – Ковель поблизу Ворзеля сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. Інцидент ускладнив рух у обох напрямках, створивши затори та незручності для водіїв.

Аварія сталася поблизу Ворзеля

На місце події прибули патрульні поліцейські Київської області. Вони організовують регулювання руху та забезпечують безпеку учасників дорожнього руху. Правоохоронці контролюють проїзд і допомагають мінімізувати затори.

Патрульна поліція закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням аварії.

Патрульні регулюють рух на місці події

Слідчі та рятувальні служби продовжують з’ясовувати обставини ДТП. На місці працюють усі відповідні служби, щоб якнайшвидше відновити нормальний рух трасою.

Нагадаємо, у Сарнах сталася смертельна ДТП, в якій загинула 63-річна жінка. Слідство вже повідомило підозру водійці. Окрім цього, суд обрав 54-річній підозрюваній цілодобовий домашній арешт.

