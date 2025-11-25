На трасі Київ-Ковель поблизу Ворзеля сталася масштабна аварія за участі 4 авто
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
На трасі М-07 Київ – Ковель поблизу Ворзеля сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. Інцидент ускладнив рух у обох напрямках, створивши затори та незручності для водіїв.
На місце події прибули патрульні поліцейські Київської області. Вони організовують регулювання руху та забезпечують безпеку учасників дорожнього руху. Правоохоронці контролюють проїзд і допомагають мінімізувати затори.
Патрульна поліція закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням аварії.
Слідчі та рятувальні служби продовжують з’ясовувати обставини ДТП. На місці працюють усі відповідні служби, щоб якнайшвидше відновити нормальний рух трасою.
