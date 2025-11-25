Фото: поліція

Поліцейські притягнули до відповідальності батьків підлітків, які використали піротехніку у Бучі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час моніторингу соцмереж 24 листопада поліцейські виявили в одному з телеграм-каналів відео: біля підземного переходу в місті Буча підлітки спрямували піротехніку у бік перехожого. На щастя, чоловік не постраждав.

За фактом події відомості внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Ювенальні поліцейські встановили особи учасників: 12-річного хлопчика, який кинув піротехніку, і його 14-річного товариша, який фіксував це на відео.

На батьків юнаків склали адмінматеріали за ч. 1 та ч. 3 ст. 184 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 18-річного юнака, який побив перехожого і стріляв із пістолета в підземному переході.