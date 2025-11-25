В поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Білій Церкві пошкоджені шість багатоповерхових та приватний будинки. На жаль, постраждала 14-річна дівчинка, її госпіталізували.

На Вишгородщині пошкоджень зазнали два приватних будинки та автомобіль. Крім того, у Броварах пошкоджений транспортний засіб.

На місцях працюють групи реагування патрульної поліції, слідчі, вибухотехніки та працівники ДСНС.

Нагадаємо, вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожих атак вночі та вранці збільшилася до шести.