ДТП на Киевщине: легковушка выехала на встречную и столкнулась с грузовиком

Фото: полиция

​ ДТП произошло на днях на одной из улиц города Бровары с участием двух транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Lada во время выполнения обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 28-летнего водителя.

Травмированного 27-летнего водителя легковушки госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 16 ноября на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали два человека.