ДТП на Київщині: легковик виїхав на зустрічну та зіткнувся з вантажівкою

Фото: поліція

​​ДТП сталася днями на одній із вулиць міста Бровари за участю двох транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Lada під час виконання обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою MAN під керуванням 28-річного водія.

Травмованого 27-річного водія легковика госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

