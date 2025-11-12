Фото: Нацполіція

У Вишгороді отримав підозру 17-річний підліток. Він поранив перехожого

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у Вишгороді на одній із вулиць між житловими будинками. Там компанія хлопців розпивала алкогольні напої, гучно слухала музику. Двоє перехожих зробили зауваження. Згодом між фігурантом та останніми сталась сварка, яка переросла в бійку.

17-річний підліток одного чоловіка побив, а іншого вдарив ножем. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

