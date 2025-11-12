В военной части на Киевщине разоблачили хищение продуктов более чем на 3 млн грн

фото: ГБР

Начальник столовой одной из воинских частей на Киевщине организовала систематическое похищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, женщина привлекла к преступной деятельности инструктора столовой и части водителя. По ее указаниям они не использовали часть продуктов при приготовлении блюд, а накапливали их для продажи.

Угнанное вывозили служебным автомобилем в места сбыта. Схема действовала как минимум с января 2025 года.

Общая сумма только задокументированных фактов похищения составляет более 3 млн. грн.

"Работники ГБР провели обыски, в ходе которых изъяли более 600 кг мяса, 80 кг рыбы, 60 кг колбасы, 110 кг сыра, 12 кг масла и другие продукты на сумму около 160 тыс. грн. На месте была задержана начальница столовой, инструктор и водитель", – говорится в сообщении.

За совершенное участникам схемы грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в Киевской области офицеру сообщили о подозрении из-за незаконных выплат на 500 тыс. грн. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.