14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 14:37

У військовій частині на Київщині викрили розкрадання продуктів на понад 3 млн грн

12 листопада 2025, 14:37
фото: ДБР
Начальниця їдальні однієї з військових частин на Київщині організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу.

Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року.

Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн.

"Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн. На місці було затримано начальницю їдальні, інструктора та водія", – йдеться у повідомленні.

За скоєне учасникам схеми загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, на Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київська область ДБР продукти військові розкрадання
11 листопада 2025
