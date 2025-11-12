09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 09:38

На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти

12 листопада 2025, 09:38
Фото: поліція
Подія сталася в селі Чубинське Бориспільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його 40-річна знайома піднялася на водонапірну башту і має намір покінчити з життям.

На місці поліцейські виявили жінку на верхівці башти та почали її заспокоювати й переконувати не вчиняти непоправного. Поки один із інспекторів вів переговори, інший піднявся драбиною й обережно наблизився до жінки. Завдяки злагодженим діям правоохоронців її вдалося зняти з башти й запобігти трагедії.

Нагадаємо, в Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.

