Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його 40-річна знайома піднялася на водонапірну башту і має намір покінчити з життям.

На місці поліцейські виявили жінку на верхівці башти та почали її заспокоювати й переконувати не вчиняти непоправного. Поки один із інспекторів вів переговори, інший піднявся драбиною й обережно наблизився до жінки. Завдяки злагодженим діям правоохоронців її вдалося зняти з башти й запобігти трагедії.

