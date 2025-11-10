Чоловік напав на жінку на території жіночого монастиря в Білій Церкві - відео
У Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який напав на жінку на території жіночого монастиря
Про це повідомляють у Нацполіції, передає RegioNews.
Зараз нападник перебуває під вартою. Правоохоронці повідомляють, що він пов’язаний із рядом інших злочинів, а також проводять перевірку для встановлення особи постраждалої жінки.
Поліція нагадує про необхідність обережності та закликає громадян повідомляти про підозрілих осіб.
Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Не сподобалось, що маленька дитина кричала: у Кривому Розі жінка напала на сусідку з електрошокеромВсі новини »
06 листопада 2025, 10:35У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »