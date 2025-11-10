Чоловік напав на жінку на території жіночого монастиря в Білій Церкві - відео

У Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який напав на жінку на території жіночого монастиря

Про це повідомляють у Нацполіції, передає RegioNews.

Зараз нападник перебуває під вартою. Правоохоронці повідомляють, що він пов’язаний із рядом інших злочинів, а також проводять перевірку для встановлення особи постраждалої жінки.

Поліція нагадує про необхідність обережності та закликає громадян повідомляти про підозрілих осіб.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.