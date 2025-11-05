Фото: Нацполиция

В Киеве судили 31-летнего мужчину. Он признан виновным в совершении хулиганских действий в отношении женщин

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что 31-летний мужчина после употребления алкоголя становился агрессивным. Тогда на улице он подходил к гуляющим с детьми женщинам. Затем он угрожал им, толкал и даже чудес. Кроме того, одну из пострадавших он увидел на детской площадке: мужчина подошел к ней, плюнул в лицо и стал запугивать.

Другая женщина шла по улице с детской коляской. Мужчина схватил ее за волосы, толкнул в дверь кофейни и нанес ей удар ногой. Эти инциденты произошли осенью этого года.

"Учитывая, что обвиняемый был на испытательном сроке за совершение кражи, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

