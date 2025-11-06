Иллюстративное фото

В Кривом Роге женщина напала на соседку из-за шума маленького ребенка. С собой женщина на "разборки" принесла электрошокер

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Тогда мать двоих детей пришла к соседке. Она сделала замечание, что у соседки сын слишком громко бегает по квартире. Во время конфликта женщина получила электрошокер и дважды ударила соседку в грудь.

Потерпевшая получила легкие телесные повреждения. При этом накал произошел на глазах маленького мальчика. Ребенок после пережитого стресса жаловался на боль в сердце. Матери пришлось ходить с ним к врачам, покупать лекарства.

Суд признал, что напавшая на соседку с электрошокером женщина должна заплатить более 14 тысяч гривен компенсации.

