Фото: полиция

В четверг, 6 ноября, в Фастове на улице Ивана Мазепы пьяный водитель автомобиля Lanos въехал в магазин

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель не справился с управлением и въехал на авто Lanos в магазин, повредив металлопластиковую конструкцию.

Мужчину проверили на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. Результат – 1,93 промилле, что более 9 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на 34-летнего водителя админпротоколы по ст. 130, 124 КУоАП. Автомобиль изъяли и поместили на площадку временного содержания.

Напомним, ранее в сети появились видео с места происшествия: на кадрах видно, как авто застряло в витрине магазина. Вытащить его удалось только с помощью троса.