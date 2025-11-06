В Фастове пьяный водитель влетел в магазин

В Фастове произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль на большой скорости влетел в помещение магазина, разбив витрину

Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина, передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В сети уже появились видео с места происшествия: на кадрах видно, как автомобиль застрял в витрине магазина. Вытащить его удалось только с помощью троса.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии и решает вопрос привлечения водителя к ответственности.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области 17-летний подросток угнал незапертый автомобиль в селе Нараев. Вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево, что повлекло повреждение машины и испугало местных жителей.