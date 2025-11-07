Фото: поліція

В четвер, 6 листопада, у Фастові на вулиці Івана Мазепи пʼяний водій автомобіля Lanos вʼїхав у магазин

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель не впорався з керуванням та в'їхав на авто Lanos у магазин, пошкодивши металопластикову конструкцію.

Чоловіка перевірили на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,93 проміле, що понад 9 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на 34-річного водія адмінпротоколи за ст. 130, 124 КУпАП. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилися відео з місця події: на кадрах видно, як авто застрягло у вітрині магазину. Витягнути його вдалося лише за допомогою троса.