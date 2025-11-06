Иллюстративное фото: из открытых источников

Трагедия произошла ночью 5 ноября в селе Дыбинцы в Обуховском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Мира загорелся жилой дом. Сообщение к спасателям поступило в 01:04.

По прибытию огнеборцы установили, что горит кровля и жилые комнаты. Во время разведки спасатели обнаружили в доме тело 62-летнего мужчины.

Пожар ликвидировали в 02:09. Причины возгорания устанавливают.

Напомним, ночью 1 ноября в селе Каменка в Житомирской области во время пожара погибли две женщины. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил монтажа дымохода.