На Київщині вночі під час пожежі загинув чоловік
Трагедія сталася вночі 5 листопада в селі Дибинці в Обухівському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Миру спалахнув житловий будинок. Повідомлення до рятувальників надійшло о 01:04.
По прибуттю вогнеборці встановили, що горить покрівля та житлові кімнати. Під час розвідки рятувальники виявили у будинку тіло 62-річного чоловіка.
Пожежу ліквідували о 02:09. Причини займання встановлюють.
Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.
