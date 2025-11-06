Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагедія сталася вночі 5 листопада в селі Дибинці в Обухівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Миру спалахнув житловий будинок. Повідомлення до рятувальників надійшло о 01:04.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить покрівля та житлові кімнати. Під час розвідки рятувальники виявили у будинку тіло 62-річного чоловіка.

Пожежу ліквідували о 02:09. Причини займання встановлюють.

Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.