05 листопада 2025, 11:45

Посадовці Київської митниці брали за безперешкодне розмитнення автівок

05 листопада 2025, 11:45
Фото: ОГП
Заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці викрили на системному отриманні хабарів

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Посадовці організували схему поборів з підприємців, які ввозять вживані авто зі США. Заступник начальника митного посту навмисно затягував оформлення машин, а інспектор через посередників пропонував "допомогу" – швидке та безперешкодне розмитнення за гроші.

Під час отримання чергової суми хабаря в розмірі 2400 доларів обох посадовців затримали.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі посадовця міської ради судитимуть за хабар в 2700 доларів. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
