Фото: ОГП

Заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці викрили на системному отриманні хабарів

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Посадовці організували схему поборів з підприємців, які ввозять вживані авто зі США. Заступник начальника митного посту навмисно затягував оформлення машин, а інспектор через посередників пропонував "допомогу" – швидке та безперешкодне розмитнення за гроші.

Під час отримання чергової суми хабаря в розмірі 2400 доларів обох посадовців затримали.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

