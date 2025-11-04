Фото: полиция

ДТП произошло на днях на выезде из города Сквира в направлении села Самгородок в Белоцерковском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ЗАЗ" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, съехала на правую обочину, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 39-летняя водитель и ее 16-летний сын получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

