Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції
Погода в Україні різко зміниться
04 листопада 2025, 07:26

На Київщині автівка з'їхала з дороги та перекинулася: постраждала жінка та підліток

04 листопада 2025, 07:26
Фото: поліція
ДТП сталася днями на виїзді з міста Сквира в напрямку села Самгородок у Білоцерківському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто "ЗАЗ" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, зʼїхала на праве узбіччя, після чого автівка перекинувся.

Внаслідок ДТП 39-річна водійка та її 16-річний син отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у місті Буча на Київщині днями сталася смертельна аварія – загинули водій та пасажир мотоцикла.

