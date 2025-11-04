Фото: поліція

ДТП сталася днями на виїзді з міста Сквира в напрямку села Самгородок у Білоцерківському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто "ЗАЗ" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, зʼїхала на праве узбіччя, після чого автівка перекинувся.

Внаслідок ДТП 39-річна водійка та її 16-річний син отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

