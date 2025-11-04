На Київщині автівка з'їхала з дороги та перекинулася: постраждала жінка та підліток
ДТП сталася днями на виїзді з міста Сквира в напрямку села Самгородок у Білоцерківському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка авто "ЗАЗ" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, зʼїхала на праве узбіччя, після чого автівка перекинувся.
Внаслідок ДТП 39-річна водійка та її 16-річний син отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у місті Буча на Київщині днями сталася смертельна аварія – загинули водій та пасажир мотоцикла.
